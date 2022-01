Heute 12 Uhr LIVE | Kommen Lockerungen für Sport und Kultur in Bayern?

Am Dienstag, 25. Januar 2022, 9.00 Uhr, leitet Ministerpräsident Dr. Markus Söder eine Sitzung des Ministerrats. Das Kabinett, das per Videoschalte tagt, befasst sich insbesondere mit den Folgen der Corona-Pandemie.

Über die wesentlichen Ergebnisse der Beratung informieren der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, Staatsminister Dr. Florian Herrmann, Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo und Gesundheitsminister Klaus Holetschek in einer Pressekonferenz um 12.00 Uhr.

In erster Linie wird es um eine Nachbesprechung der gestrigen Ministerpräsidentenkonferenz gehen, doch auch Lockerungen für Sport und Kultur stehen im Raum. Während aktuell in anderen Bundesländern Zuschauer für überregionale Sportveranstaltungen zugelassen sind, bestreiten bayerische Vereine ihre Partien als Geisterspiele. Auch die Beschränkung der Zuschauerbeschränkung auf 25 % bei Kulturveranstaltungen und in Kinos könnte auf 50 Prozent der Gesamtkapazität ausgedehnt werden. 2G-Plus wird für diese Veranstaltungen weiterhin gelten.

Die Pressekonferenz wird als Live-Stream übertragen, unter anderem über die Internetseite www.bayern.de, auf YouTube (youtube.com/bayern) und Facebook (facebook.com/bayern).

In Gebärdensprache übersetzt und untertitelt kann die Pressekonferenz live unter www.verbavoice.net/player/bayerischestaatskanzlei/ verfolgt werden. Im Anschluss ist das Video unter youtube.com/bayern abrufbar.