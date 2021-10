Heute 13 Uhr LIVE | Bayerische Staatsregierung informiert nach Beratungen über steigende Corona-Zahlen

Am Dienstag, 26. Oktober 2021, 10.00 Uhr, leitet Ministerpräsident Dr. Markus Söder eine Präsenzsitzung des Ministerrats im Max-Joseph-Saal der Residenz. Das Kabinett befasst sich insbesondere mit den Folgen der Corona-Pandemie. Dazu werden auch die Landräte und Oberbürgermeister der derzeit am stärksten von Corona betroffenen bayerischen Regionen an der Sitzung teilnehmen.

Über die wesentlichen Ergebnisse der Beratung informieren der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, Staatsminister Dr. Florian Herrmann, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Gesundheitsminister Klaus Holetschek in einer Pressekonferenz um 13.00 Uhr

Die Pressekonferenz wird als Live-Stream übertragen, unter anderem über die Internetseite www.bayern.de, auf YouTube (youtube.com/bayern) und Facebook (facebook.com/bayern).

In Gebärdensprache übersetzt und untertitelt kann die Pressekonferenz live unter www.verbavoice.net/player/bayerischestaatskanzlei/ verfolgt werden. Im Anschluss ist das Video unter youtube.com/bayern abrufbar.