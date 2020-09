Heute 13 Uhr LIVE | Kommt die Maskenpflicht in der Stadt? – Söder zu Coronamaßnahmen

Am Dienstag, 22. September 2020, 10.00 Uhr, leitet Ministerpräsident Dr. Markus Söder die Sitzung des Ministerrats in der Staatskanzlei. Das Kabinett befasst sich mit den aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie, dabei insbesondere mit den steigenden Infektionszahlen.

Über die wesentlichen Ergebnisse der Beratungen informieren Ministerpräsident Dr. Markus Söder, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Gesundheitsministerin Melanie Huml im Rahmen einer Pressekonferenz um 13:00 Uhr.

Die Pressekonferenz wird als Live-Stream übertragen, unter anderem über die Internetseite www.bayern.de, auf YouTube (youtube.com/bayern) und Facebook (facebook.com/bayern).

In Gebärdensprache übersetzt und untertitelt kann die Pressekonferenz live unter www.verbavoice.net/player/bayerischestaatskanzlei/ verfolgt werden. Im Anschluss ist das Video unter youtube.com/bayern abrufbar.

Darum geht es

Unter anderem wird erwartet, dass die Staatsregierung eine Maskenpflicht für den öffentlichen Raum festlegen wird. Das Tragen der Alltagsmasken an belebten Plätzen soll wohl ab einer gewissen Anzahl an Neuinfektionen mit Covid19 verpflichtend werden. In München wurde eine entsprechende Vorgabe am gestrigen Montag erlassen. Grund hierfür waren die stark ansteigenden Infektionszahlen in der Landeshauptstadt.