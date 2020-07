Heute 14:15 Uhr LIVE | Kanzlerin Merkel und Ministerpräsident Söder berichten über Ergebnisse der bayerischen Kabinettsitzung

Unter Leitung von Ministerpräsident Dr. Markus Söder tagt das bayerische Kabinett am Dienstag, 14. Juli 2020 auf Schloss Herrenchiemsee (Neues Schloss). Frau Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel wird als Gast an der Ministerratssitzung teilnehmen.

Am Dienstag, 14. Juli 2020, um 11:00 Uhr begrüßt Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder die Bundeskanzlerin Angela Merkel in Prien/Stock nach einer gemeinsamen Überfahrt auf die Insel Herrenchiemsee wird die Kanzlerin nach einem Gruppenfoto und der Begrüßung durch die Bürgermeister der Gemeinden Chiemsee und Prien am Chiemsee an der Kabinettssitzung in der Spiegelgalerie des Neuen Schlosses teilnehmen.

Gegen 14.15 Uhr findet die abschließende Pressekonferenz mit dem Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder und der Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel statt. Die Pressekonferenz wird als Live-Stream übertragen, unter anderem über die Internetseite www.bayern.de, auf YouTube (youtube.com/bayern) und Facebook (facebook.com/bayern).

In Gebärdensprache übersetzt und untertitelt kann die Pressekonferenz live unter www.verbavoice.net/player/bayerischestaatskanzlei/ verfolgt werden. Im Anschluss ist das Video unter youtube.com/bayern abrufbar.