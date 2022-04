Heute gilt es | Der FC Augsburg will mit Sieg im „Bonusspiel“ gegen Mainz in der Tabelle klettern

Das Bundesligaspiel gegen Mainz hatte Corona-bedingt verschoben werden müssen, heute wird es nachgeholt. Der FC Augsburg möchte mit einem Sieg in der Tabelle klettern und der Abstiegszone einen weiteren Schritt entkommen.

Der Jubel in der Augsburger Arena war am vergangenen Sonntag groß. Der FCA hatte mit einer guten Leistung den Konkurrenten aus Wolfsburg verdient mit 3:0 geschlagen. Ein Silberstreif am Bundesligahorizont war aufgetaucht, der heute vergoldet werden soll. Die Corona-bedingt verschobene Partie gegen Mainz (18:30 Uhr) kann zum „Bonusspiel“ werden. Mit einem Sieg könnte Samstagsgegner VfL übersprungen und der Anschluss auf die auf Rang 12 liegenden Mönchengladbacher hergestellt werden. „Derzeit haben wir drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, daraus sollen nach dem Spiel sechs werden.“, ist sich auch FCA-Coach Weinzierl der Bedeutung der Partie bewusst. Das Spiel gegen den Lieblingsgegner (10 Siege gegen die 05er) ist deshalb erneut ein „brutal wichtiges“ (Weinzierl).

Für einen Sieg muss Augsburg die Leistung vom vergangenen Wochenende erneut abrufen können. Kompakt hatte man dem Gegner kaum gute echte Torchancen zugelassen, im gegnerischen Strafraum zeigte man sich effektiv und gefährlich. Zum zweiten Mal in der laufenden Spielzeit war es den Schwaben in einem Ligaspiel gelungen, mehr als zwei Treffer zu erzielen. Gegen den FSV dürfte die Effektivität erneut ein Faktor sein, lassen die Rheinland-Pfälzer doch zumeist nur wenige Großchancen zu. Auswärts waren die Mainzer in dieser Saison allerdings bisher noch nicht wirklich erfolgreich, erst acht Punkte konnten auf fremden Plätzen eingefahren werden. Heute Abend soll wohl das gleiche FCA-Aufgebot, wie gegen die Wölfe, weitere Zähler für die 05er verhindern. Ob es für Gregoritsch und Vargas nach vorausgegangenen Erkrankungen bereits reichen wird, ist unsicher.

Die voraussichtliche Aufstellung

Gikiewicz – Gumny, Gouweleeuw, Oxford, Iago – Maier, Dorsch – Caligiuri, Pedersen – Pepi, Niederlechner