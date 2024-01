Zweimal in Folge hatte man ein Bundesligaheimspiel gegen den FC Bayern gewinnen können, diese Serie des FC Augsburg endete an diesem Samstag. Der FCA hatte ein ordentliches Spiel gezeigt, am Ende zittert sich der Rekordmeister zu einem knappen Sieg im Schwabenland. Lesen Sie hier die Stimmen zum Spiel.

Ermedin Demirović: „Es ist extrem bitter, dass wir uns heute nicht belohnen konnten. Trotzdem will ich der ganzen Mannschaft ein großes Lob aussprechen für diese Leistung. So ein Spiel gegen die Bayern auf das Feld zu bringen, zwei Tore zu schießen, ist nicht selbstverständlich. Wir haben um jeden Ball gefightet, das macht unsere Mannschaft aus und genau so müssen wir weitermachen. Dass ich heute zwei Tore schießen konnte und erstmals gegen Bayern getroffen habe, gibt natürlich Selbstvertrauen – auch wenn ich lieber einen Punkt mitgenommen hätte.“

Jeffrey Gouweleeuw: „Wir können mit unserer Leistung äußerst zufrieden sein, wir waren von Beginn an gut im Spiel. Am Ende hätten wir auch Zählbares verdient gehabt. Die Mannschaft zeichnet aus, dass sie auch nach Rückständen nicht nachlässt. Wir haben auch diesmal über die vollen 90 Minuten an uns geglaubt. Es war ein klasse Spiel vor einer klasse Kulisse, leider ohne Punkte am Ende.“

Elvis Rexhbecaj: „Die Leistung war sehr gut – wenn wir nicht gegen Bayern München gespielt hätten, wären wohl Punkte drin gewesen. Uns hat leider das Quäntchen Glück gefehlt, außerdem waren die Bayern eiskalt vor dem Tor. Dass ich heute mein 50. Bundesliga-Spiel für den FCA absolviert habe, ist eine schöne Randnotiz. Ein Punkt gegen die Bayern wäre aber definitiv schöner gewesen, ebenso hätte ich mich über mein Tor gefreut – aber leider ist die Linie so gezogen worden, dass es Millimeter Abseits war. Jetzt heißt es regenerieren und ab Dienstag voller Fokus auf Bochum. Da geht’s nicht ums Schönspielen, sondern um Kämpfen, Beißen und Kratzen.“

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern München): „Wir freuen uns über das Ergebnis, denn wir wussten, dass es ein schweres Spiel wird. Augsburg hat gegen die Top-6 gute Ergebnisse erzielt und gegen Leverkusen in der Nachspielzeit verloren. Wir mussten die ganze Fleiß- und Drecksarbeit annehmen, um in unseren Rhythmus zu finden, und hatten am Anfang etwas Glück. Anschließend wurde es besser und wir haben auf das 1:2 eine gute Antwort gezeigt. Trotz vieler Kontermöglichkeiten wurde es am Ende noch einmal turbulent und eng für uns, Kompliment an Augsburg für ein gutes Spiel.“

Jess Thorup (Trainer FC Augsburg): „Heute hat uns das Glück gefehlt. Wir haben es von Beginn an sehr gut gemacht, den Gegner unter Druck gesetzt und uns gute Chancen erarbeitet. Viele 50:50-Situationen waren aber nicht auf unserer Seite, gegen so einen starken Gegner wie Bayern München brauchst du in manchen Situationen Glück, um Punkte zu holen. Ich freue mich aber über die Leistung meiner Mannschaft, schließlich hat sie Charakter und Moral gezeigt und bis zum Ende alles versucht.“