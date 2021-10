Heute und morgen heißt es noch einmal „Herzlichen Willkommen auf der Augsburger Dult“

Die Hoffnungen der Augsburger Marktkaufleute ging in Erfüllung. Noch bis nun 10.10.2021 findet die Michaeli-Dult zwischen Jakober-und Vogeltor stattfinden. Geringe Veränderungen lassen die Durchführung auch unter den aktuellen Gegebenheiten zu.

Die Anzahl an zugelassenen Händlern wurde aufgrund der durch die Infektionsschutzverordnung notwendigen Abstandsregeln reduziert. Es bieten 94 statt der sonst rund 130 Händler ihre Waren an. Das Bummelerlebnis begeistert aber auch so. Viele Besucher aus Augsburg und der Region waren seit 04. Oktober bereits auf die längste Einkaufsmeile der Stadt gekommen, auch am heutigen Samstag und zum Abschluss morgen wird wieder mit zahlreichen Kunden gerechnet.

3G und Besucherbeschränkung

Am Dult-Sonntag werden 5.000 Besucher zeitgleich über die Dult schlendern können, dabei sind allerdings die 3G-Regelungen zu beachten. Die Stadt Augsburg hat angekündigt, dass diese streng kontrolliert werden. Am Samstag gilt diese Auflage nicht, hier wird die Besucherzahl aber auf maximal 1.000 gleichzeitig anwesende Personen beschränkt sein.