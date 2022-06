Am 21.06.2022, gegen 15:30 Uhr, wurde eine 73-jährige Seniorin auf einem Supermarktparkplatz in der Konrad-Zuse-Straße von zwei Frauen angesprochen. Die Frauen überzeugten sie davon, ihr „Hexen“ austreiben zu können und forderten hierfür 10.000 Euro von der Seniorin.

Sie brachte allerdings nur rund 1.000 Euro auf, die sie einer der „Wunderheilerinnen“ übergab. Diese wickelte das Geld in ein Tuch und übergab ihr das Paket wenig später mit dem Hinweis die Frau solle es sich über Nacht unter das Kopfkissen legen. Dies tat die 73-jährige und stellte dadurch erst am nächsten Tag fest, dass sie um ihr Geld gebracht wurde und sich in

dem Paket nur noch Zeitungspapier befand.

Die Täterinnen wurden wie folgt beschrieben:

ca. 70 Jahre, 165 cm groß, kräftig, ovales Gesicht, längliche Nase, helle Haare,

heller Rock, weißes Top, russische Sprache

heller Rock, weißes Top, russische Sprache ca. 60-70 Jahre, ca. 150 cm groß, kräftig, rundes Gesicht mit Brille, kurze helle

Haare, trug einen weißen Hut, helle Hose, helle Bluse mit heller Weste darüber,

russische Sprache

Etwaige weitere Geschädigte werden gebeten sich unter 0821/323 2710 zu melden.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor derartigen Betrugsmaschen und

verweist auf beiliegende Flyer in deutscher und russischer Sprache.

