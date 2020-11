Hier wird gebaggert und gegraben – neue Baustellen in Augsburg

Zwei neue Straßenbaustellen sorgen ab Montag in Augsburg-Lechhausen für Verkehrsbehinderungen.

In der Aindinger Straße / Meraner Straße im Bereich zwischen der Pfaffenhofener Straße und der Derchinger Straße beginnen am Montag, 23. November, Arbeiten an einer Stromleitung. Dadurch ist die Aindlinger Str. bzw. Meraner Straße Richtung stadteinwärts auf eine Fahrspur verengt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende des Jahres an.

Ebenfalls ab Montag, 23. November, beginnen in der Hans-Böckler-Straße westlich der Schillstraße Straßenbauarbeiten. Durch diese Maßnahme wird die Hans-Böckler-Straße pro Fahrrichtung auf je eine Fahrspur eingeengt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Dezember an.