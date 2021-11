Hilferuf aus Kempten – Stadt sucht dringend Pflegekräfte

Im Rahmen der Corona-Pandemie werden dringend weitere Kräfte zur Unterstützung gesucht. Damit sollen das Gesundheitssystem und die Kräfte, die bereits im Einsatz sind, verstärkt werden.

Die personelle Situation ist zwischenzeitlich in allen Kemptener Einrichtungen der Pflege und für Menschen mit Behinderung sehr angespannt, ebenso auch bei den ambulanten Pflegediensten.

Der Aufruf richtet sich vor allem an alle Bürgerinnen und Bürger, die über medizinische oder pflegerische Sachkenntnisse verfügen. Gesucht werden Personen, die eine Ausbildung im Pflege- oder Gesundheitsbereich absolviert haben, die sich bereits in Altersteilzeit oder im Ruhestand, in Elternzeit, im Studium oder in der Ausbildung befinden oder momentan aus anderen Gründen eine „Auszeit“ genommen haben.

Ebenso können sich Personen mit Erfahrung im Gesundheits- und Pflegewesen (z. B. langjährige Pflegeerfahrung) als Pflegehilfskräfte in den Pool eintragen.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.pflegepool-bayern.de. Dort ist auch eine Registrierung möglich.