Die Hilti Deutschland AG hat die Spendensumme von 8.115 € aus ihren „Winterwochen“ an Lacrima Augsburg, ein Angebot der Johanniter in Augsburg, übergeben. Mit diesen jährlich stattfindenden Aktionswochen werden soziale Projekte in der Region unterstützt.

„Wir sind förmlich sprachlos über diese unglaubliche Spendensumme von 8.115 € der Hilti Deutschland AG. Lacrima Augsburg ist ein rein durch Spenden finanziertes Angebot, das bereits seit Juli 2020 existiert. In den vergangenen Jahren ist die Nachfrage deutlich gestiegen. Wir begleiten Kinder und Jugendliche, die durch den Tod einen nahestehenden Angehörigen verloren haben. Mit dieser Spende können wir nun vier Kindern die Teilnahme über zwei Jahre ermöglichen und zusätzlich Bastelmaterial anschaffen“, berichtet Gabriela Becker.

Bei der Hilti Deutschland AG finden jedes Jahr die Winterwochen statt. Für jeden Einkauf mit Zugabeartikel während der Hilti Winterwochen spendet Hilti 5 Euro an soziale Projekte und Organisationen. Dieses Jahr hat Hilti diesen Betrag noch verdoppelt und 8.115 € an Lacrima Augsburg übergeben. Die Mitarbeitenden der lokalen Niederlassungen können Vorschläge einbringen, welches soziale Projekt unterstützt werden könnte.

„Uns, dem Hilti Standort in Gersthofen, ist es eine Herzensangelegenheit, Lacrima Augsburg zu unterstützen und Kindern und Jugendlichen so eine Anlaufstelle zu ermöglichen, um trotz des schwerwiegenden Verlusts positiv in die Zukunft zu blicken“, so Christiane May, Gebietsleiterin der Hilti Deutschland AG.

„Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals ganz herzlich bei der Hilti Deutschland AG bedanken und bei Stephan Resch, Verkaufsberater der Hilti Deutschland AG und Ehrenamtlicher im Rettungsdienst der Johanniter in Augsburg, der unser Projekt für die Winterwochen vorgeschlagen hat“, sagt Michael Rettenmaier, Mitglied des Regionalvorstandes der Johanniter in Bayerisch Schwaben.