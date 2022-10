Der FC Augsburg hatte in der Bundesliga zuletzt einen Lauf. Aus dem Lage des Bundesligisten eine Hiobsbotschaften. Mit Andre Hahn wird ein Leistungsträger länger fehlen.

Zuletzt lief es sportlich beim FC Augsburg sehr gut. Zwölf Zähler befinden sich nach acht Spieltagen bereits auf dem Konto, noch nie hatte der FCA in seiner Bundesligazeit zu diesem Zeitpunkt mehr Punkte. Maßgeblichen Anteil an diesem Zwischenerfolg hatte eine konstante Startelf in den vergangenen Spielen, nun ist Trainer Enrico Maaßen gezwungen hier etwas zu verändern.

Mit Andre Hahn hat sich ein absoluter Leistungsträger beim Auswärtssieg auf Schalke schwer verletzt. Der Offensivspieler wird mit einem Knorpelschaden im Knie mehrere Monate ausfallen.