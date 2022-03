Hiobsbotschaft für den FC Augsburg – Uduokhai fällt länger verletzt aus

Hiobsbotschaft für den FC Augsburg. Wie der Bundesligist am Montag mitteilt, wird Verteidiger Felix Uduokhai in den nächsten Spielen verletzt fehlen.









Das sind keine guten Nachrichten für den FC Augsburg. Verteidiger Felix Uduokhai hatte sich beim Auswärtsspiel am Freitag auf der Bielefelder Alm schwerer verletzt. Der Verteidiger hatte nach einem Zusammenstoß mit dem Arminen Patrick Wimmer früh ausgewechselt werden müssen, nun wurden schlimmere Befürchtungen war. Wie der Bundesligist heute mitteilte, sind zwei Bänder im Sprunggelenk des 24-Jährigen verletzt. Uduokhai, der in dieser Saison bereits monatelang nach einer anderen Sprunggelenksverletzung gefehlt hatte, wird dem FCA nun in den nächsten Spielen im Abstiegskampf nicht zur Verfügung stehen.