Heute gegen 9:30 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Augsburg zur Unterführung an der Hirblinger Straße gerufen. Ein Reisebus steckte in der Unterführung fest, wie durch ein Wunder gab es keine Verletzten, denn der Bus hatte keine Gäste an Bord.

Die Berufsfeuerwehr Augsburg führte umfangreiche Sicherungsarbeiten am Bus durch und unterstützte bei der Busbergung.

Mit einem Abschleppdienst Spezialfahrzeug wurde der Bus vorsichtig aus der Unterführung gezogen. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, die „Hirblinger Unterführung“ war komplett gesperrt.

