„Hobby-Polizist“ nach „Einsatz“ auf B 17  zu Hause von echter Polizei angetroffen

Am gestrigen Montag (04.03.2024) wollte ein 47-jähriger Mann offenbar eine Verkehrskontrolle durchführen, obwohl er kein Polizeibeamter ist.

Gegen 22.30 Uhr fuhr der 47-Jährige offenbar hinter einem Sattelzug her und schaltete ein blaues LED-Panel ein. Anschließend überholte der 47-Jährige den Sattelzug und gab mit einer Stableuchte zu verstehen, dass er anhalten soll. Nachdem der Sattelzug dem nicht nachkam, fuhr der 47-Jährige offenbar vor den Sattelzug und verringerte die Geschwindigkeit, sodass der Sattelzug ihn wieder überholte. Dieser Ablauf wiederholte sich offenbar mehrere Male und der Sattelzug-Fahrer verständigte die Polizei. Einsatzkräfte der richtigen Polizei trafen den 47-Jährigen an seiner Wohnanschrift an und stellten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sämtliche Blaulicht- und Anhalteutensilien sicher.

Wie sich im Laufe weiterer Abklärungen herausstellte kam es bereits im Laufe der letzten zwei Wochen mehrmals zu ähnlichen Vorfällen durch den 47-Jährigen gegenüber diesem Sattelzug-Fahrer.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Amtsanmaßung gegen den 47-Jährigen und bittet Personen, denen ein ähnliches Verhalten aufgefallen ist, sich bei der Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 0821/323-1910 zu melden.

