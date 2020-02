Hobbyschatzsucher finden Teile eines Kampfflugzeuges und Knochenfragmente aus dem Zweiten Weltkrieg

Am Montag fanden zwei Hobbyschatzsucher in einem Waldstück bei Neustadt an der Donau mehrere Teile eines deutschen Kampfflugzeuges, alte Munitionsteile und Knochenfragmente. Die Kripo Landshut hat in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Regensburg die weitere Sachbearbeitung übernommen.

Am Montag (10.02.2020) suchten zwei Hobbyschatzsucher in einem Waldstück nach Überresten eines deutschen Kampfflugzeuges, welches dort während des Zweiten Weltkriegs abgestürzt sein soll. In dem Waldstück fanden sie im Unterholz mittels Metallsonden mehrere Metallteile, Typenschilder eines deutschen Kampfflugzeuges und alte Munition. Im Bereich der aufgefundenen Metallteile wurden auch Teile von Bekleidung und menschliche Knochenfragmente aufgefunden.

Dabei handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die sterblichen Überreste eines Piloten aus dem Zweiten Weltkrieg. Durch einen verständigten Kampfmittelräumdienst wurde die Munition, insgesamt vier Patronen, fachgerecht beseitigt. Die Knochenteile wurden geborgen und zur weiteren Untersuchung abtransportiert.

Die Kriminalpolizei Landshut hat in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg die weitere Sachbearbeitung übernommen.