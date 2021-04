Am heutigen Dienstag gegen 13:45 Uhr wurden die Löschzüge der Haupt- und Südwache der Berufsfeuerwehr in die Von-Richthofen-Straße alarmiert. Dort geriet ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang dichter Rauch aus dem Keller. Mehreren Personen in den oberen Stockwerken war durch das ebenfalls bereits stark verrauchte Treppenhaus der Fluchtweg abgeschnitten.