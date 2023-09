Hochinteressantes Testspielwochenende für den EHC Königsbrunn

Zum dritten Wochenende der Vorbereitung hat der EHC gleich zwei hochinteressante Testspielgegner auf dem Schirm. Zunächst geht es Freitag auswärts ab 20 Uhr gegen den Oberligaabsteiger EHC Klostersee, nur einen Tag später muss die Mannschaft auf eigenem Eis erneut ran. Ab 16 Uhr steht in der Pharmpur EISARENA das Derby gegen die „Mammuts“ der EA Schongau auf dem Programm.

Der EHC Klostersee hat eine schwierige Saison hinter sich, nachdem der Verein in die Oberliga Süd aufstieg, setzte es zunächst eine sehr lange Serie an Niederlagen. Kein Wunder, denn die Mannschaft wurde auf vielen Positionen verändert, am Ende standen die Grafinger mit mageren 18 Punkten am Ende der Tabelle. Als Absteiger musste der Kader nun erneut umgebaut werden, als bekanntesten Abgang vermeldete der Verein den Kanadier Lynnden Pastachak, der zur Ligakonkurrenz nach Dorfen wechselte. Der 27-jährige Top-Scorer war maßgeblich am Aufstieg in die Oberliga beteiligt, pro Spiel traf er im Schnitt einmal. Grafings bisheriger Coach Dominik Quinlan ist nun sportlicher Leiter, an dessen Stelle traten Florian Engel und Gert Acker und werden künftig als Duo hinter der Bande stehen. Eine der beiden Kontingentspieler-Positionen belegt der 31-jährige Tscheche Marek Haloda, der Defensivspezialist wechselte aus Geretsried nach Grafing und zeigte sich in der Vergangenheit gegen Königsbrunn immer sehr treffsicher. Im Angriff verstärkt der 30-jährige US-Amerikaner Kelvin Walz die Mannschaft, letztes Jahr spielte er noch in der zweiten französischen Liga bei Yétis du Mont-Blanc. Die Vorbereitung lief zunächst nach Plan, die „Gladiators“ des TSV Erding wurden mit 7:4 nach Hause geschickt, allerdings traten beide Teams nicht mit komplettem Kader an. Allein auf Seite der Gäste fehlten zehn Stammspieler, Erding gilt aufgrund der vielen hochkarätigen Einkäufe als klarer Aufstiegskandidat Nummer 1. Das nächste Heimspiel gegen den HC Gherdëina verloren die Grafinger mit 3:4, nach einer eng geführten Partie hatten die Südtiroler das bessere Ende für sich. Am letzten Sonntag setzte es dann aber eine derbe 1:10 Klatsche in Erding, Klostersee will nun den eigenen Fans gegen Königsbrunn wieder einen Sieg präsentieren.

Schongau: Schwergewicht der Bayernliga

Schongau hat sich die letzten Jahre zu einem Schwergewicht in der Bayernliga gemausert. Die Verantwortlichen haben den Kader behutsam aufgebaut und konnten die Mannschaft größtenteils halten. Allerdings müssen die Mammuts auf ihren besten Verteidiger verzichten, der 28-jährige Daniel Holzmann wechselte nun nach langen Jahren in die Oberliga zum EC Peiting. Am letzten Wochenende präsentierte der Verein den ersten von zwei Kontingentspielern, aus Belgien wechselt der 27-jährige finnische Offensivspezialist Ville Saloranta zu den Mammuts. Dort war er beim HYC Herentals in der BeNe League tätig, der höchsten Spielklasse für belgische und niederländischen Vereine, in der künftig auch zwei deutsche Vereine mitspielen werden. Davor versuchte er sich in der zweiten französischen Liga und soll als Knipser für viele Tore sorgen. Die zweite Kontingentspielerstelle besetzten die Schongauer Verantwortlichen aktuell mit dem 28-jährigen Kanadier Mathieu Newcomb, er wurde am Mittwoch offiziell vorgestellt. In Deutschland ist er noch ein unbeschriebenes Blatt, nun will er sich nach einer Verletzungspause in Schongau von seiner besten Seite präsentieren. Newcomb spielte in den letzten Jahren unter anderem in der der amerikanischen Profiliga SPHL. Die Partie gegen Königsbrunn ist ein erster Test für die Mammuts, am Sonntag wird Schongau gegen Geretsried eine weitere Vorbereitungspartie absolvieren.

Königsbrunn ist mit zwei Niederlagen gegen höherklassige Mannschaften in die Testphase gestartet, für Coach Bobby Linke waren die Ergebnisse aber eher Nebensache. Die zwei Gegner vom kommenden Wochenende kennt er sehr gut:

„Der EHC Klostersee wird eine wichtige Rolle beim Kampf um den Titel spielen. Die Grafinger haben extrem erfahrene Spieler in ihrem Kader und die „jungen Wilden“ konnten letzte Saison enorm Erfahrung in der Oberliga hinzugewinnen. Es werden hoffentlich erkenntnisreiche Spiele gegen Klostersee in der Vorbereitung. Ich persönlich freue mich auf die altehrwürdige „Scheune“, da sie für mich immer ein besonderes Flair hatte und viele Erinnerungen in mir weckt. Am Samstag wird das Spiele keinen Deut leichter werden. Wir haben bereits letzte Saison unsere Grenzen von Schongau aufgezeigt bekommen, aus denen wir auch Lehren ziehen konnten, die letztlich für unseren sportlichen Erfolg maßgeblich waren. Schongau spielt ehrliches, hartes Eishockey. Mit Schönspielerei gewinnst du gegen diese Mannschaft keinen Blumentopf. Die beiden Spiele sind ein erster Charaktertest für unser Team.“

Saisoneröffnungsfest nach dem Schongau-Spiel

Nach dem Spiel gegen Schongau findet auf der Außenfläche ein großes Fest statt. Der Verein lädt alle Interessierten und Fans ein, mit den Spielern zu feiern. Königsbrunns erster Vorstand Tim Bertele weiß mehr dazu:

„Wir freuen uns am Wochenende auf unsere offizielle Saisoneröffnung. Direkt nach dem Spiel präsentieren wir für alle Fans die Mannschaft auf der Außeneisfläche. Für Speis und Trank ist natürlich gesorgt, zudem haben wir eine tolle Tombola, bei welcher auch ein Teil der originalen getragenen Meistertrikots und weitere interessante Preise verlost werden.“