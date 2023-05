Hochkarätiger Sport garantiert – Weltcup-Auftakt im Kanuslalom am Augsburger Eiskanal

Sechs Weltmeister und ein dicht gedrängtes Feld an Spitzenkanuten – der erste ICF-Weltcup in 2023 auf dem Augsburger Eiskanal verspricht vom 1. bis 4. Juni wieder Weltklasse-Kanuslalom. 240 Sportlerinnen und Sportler aus 43 Nationen aus fünf Kontinenten treten an. Die heimischen Top- Athleten und -Athletinnen hoffen auf große Zuschauerunterstützung, um den Weltcup-Auftakt erfolgreich zu gestalten.

Richarda Funk (Augsburg/KV Bad Kreuznach) im Kajak sowie Andrea Herzog (Leipziger Kanu Verein) und Sideris Tasiadis (Kanu Schwaben Augsburg) im Canadier wollen nach ihren Spitzenplätzen bei der WM im Juli 2022 natürlich wieder ganz oben auf das Siegerpodest paddeln. Elena Lilik (Kanu Schwaben Augsburg), die im Kajak und im Canadier startet, will trotz dieser Doppelbelastung wieder in die Medaillenränge paddeln. Und die heimischen Kajak-Spezialisten Hannes Aigner (Augsburger Kajak Verein) und Noah Hegge (Kanu Schwaben Augsburg) brennen darauf, ihre Ergebnisse im Vergleich zur WM 2022 deutlich zu verbessern Alle heimischen Kanutinnen und Kanuten müssen allerdings auf ein Feld hochkarätiger Konkurrenten gefasst sein. So sind fast immer die ersten zehn der Weltrangliste von 2022 am Start, so etwa im K1 der Männer Weltmeister Vit Prindis (Tschechische Republik). Hier muss auch mit seinem Landsmann Jiri Krskavec, dem Slowenen Peter Kauzer, Giovanni de Gennaro aus Italien und Boris Neveu, die hinter Prindis die Plätze auf der Weltrangliste belegen, gerechnet werden.

Im K1 der Damen wird Jessica Fox (Australien) nach WM-Silber in 2022 sicher versuchen, diesmal vor Richarda Funk zu landen. Im Feld der Favouritinnen finden sich, neben Elena Lilik (WM-Bronze 2022), Eva Tercelj aus Slowenien, Stefanie Horn aus Italien und Camille Prigent aus Frankreich.

Jessica Fox und Elena Lilik peilen auch im C1 der Damen Medaillenränge an. Sie müssen dabei erst an Weltmeisterin Andrea Herzog vorbeikommen, haben aber auch in der Tschechin Tereza Fizerova, Marjorie Delassus aus Frankreich und Ana Satila aus Brasilien eine starke Konkurrenz.

Im C1 der Herren sind neben Weltmeister Sideris Tasiadis die Slowenen Benjamin Savsek und Luka Bosic – sie stehen ganz oben auf der Weltrangliste – das Maß aller Dinge. Aber auch der Slovake Alexander Slafkovsky und der Franzose Denis Gargaud Chanut haben in der Saison 2022 Top-Resultate eingefahren.

Hochkarätiger Kajaksport ist also wieder einmal am Eiskanal garantiert!