Hochschule Augsburg | Bewerbungsphase für einige Studiengänge läuft bereits

Normalerweise startet mit dem Mai auch die Bewerbungsphase für das Wintersemester an der Hochschule Augsburg. In diesem Jahr müssen die Interessenten für die Bachelorstudiengänge mit Numerus clausus noch etwas warten – voraussichtlich bis zum 1. Juli. Dennoch läuft für andere Studiengänge bereits in wenigen Wochen die Bewerbungsfrist ab.

Studiengänge an der Fakultät für Gestaltung

Wer im kommenden Herbst ein Studium im Bachelorstudiengang Kommunikationsdesign starten möchte, darf die Ausschlussfrist vom 2. Juni nicht verpassen. Bis zu diesem Tag müssen alle nötigen Unterlagen bei der Hochschule Augsburg eingegangen sein. Das Eignungsfeststellungsverfahren der Fakultät für Gestaltung beginnt mit einer Mappensichtung. Im Unterschied zur bisherigen Praxis reichen Bewerber ihre Arbeitsproben nun nicht mehr in einer physischen Mappe, sondern digital ein. Dies erfolgt über die folgende Webseite: www.hs-augsburg.de/Gestaltung/Bewerbung-Bachelor-Kommunikationsdesign.

Auch in den Masterstudiengängen Interaktive Mediensysteme und Transformation Design wird zusätzlich zur Bewerbung über das Hochschulportal ein digitales Portfolio verlangt. Hier und auch im Bachelorstudiengang Interaktive Medien müssen Bewerber die nötigen Unterlagen bis zum 15. Juni einreichen. Alle Informationen hierzu gibt es unter www.hs-augsburg.de/Gestaltung/Bewerben.

Eignungsprüfung für den Bachelorstudiengang Architektur

Auch für eine Bewerbung im Bachelorstudiengang Architektur endet die Frist am 15. Juni. Auch in diesem Fall muss zum einen eine Registrierung auf dem Verwaltungsserver der Hochschule Augsburg vorgenommen werden: https://hisinone.hs-augsburg.de. Zum anderen muss ein Anmeldeblatt für die Eignungsprüfung eingereicht werden, die in diesem Jahr voraussichtlich am 16. Juli stattfinden wird. Weitere Informationen bietet die Fakultät für Architektur und Bauwesen an unter www.hs-augsburg.de/Architektur-und-Bauwesen/Architektur-Bachelor.

Bewerbungsfrist für die Masterstudiengänge

Die Bewerbungsfrist 15. Juni gilt auch für alle Masterstudiengänge der Hochschule Augsburg. Welche Masterprogramme zum Wintersemester starten, erfahren Bewerberinnen und Bewerber auf der Überblicksseite www.hs-augsburg.de/Masterstudiengaenge. Das Angebot reicht vom Bauingenieurwesen übers Personalmanagement bis hin zu Umwelt- und Verfahrenstechnik.

Teilzeitstudiengang Systems Engineering

Auch die Bewerbung für den Teilzeitstudiengang Systems Engineering hat bereits begonnen. Um den praktischen Anforderungen in diesem Studienmodell während der gesamten Studiendauer zu genügen, wird eine Teilzeit-Anstellung in einem Partnerunternehmen empfohlen. Alle Informationen hierzu erhalten Interessierte unter www.digital-und-regional.de.

Alle übrigen Bachelorstudiengänge mit Numerus clausus

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Auswirkungen auf die diesjährigen Abiturprüfungen wird das Bewerbungsportal von Hochschulstart voraussichtlich erst am 1. Juli geöffnet. Bewerbungen für NC-Bachelorstudiengänge sind erst ab diesem Termin möglich. Dies gilt sowohl für Neu- als auch Alt-Abiturientinnen und Abiturenten. Die bei der Bewerbung zu berücksichtigenden Fristen werden entsprechend angepasst. Auch die Frist zur Nachreichung von Abschlusszeugnissen für die Bewerbungskampagne zum Wintersemester 2020/2021 wird dieses Jahr über den 27. Juli hinaus verlängert.

Wie das Bayerische Wissenschaftsministerium am 17. Juni bekannt gab, soll der Bewerbungsschluss für zulassungsbeschränkte Studiengänge im Dialogorientierten Serviceverfahren (DoSV) sowie für örtlich zulassungsbeschränkte Studiengänge in Bayern, die nicht am DoSV teilnehmen, auf den 20. August 2020 verschoben werden.

Weitere Informationen finden Interessierte unter: www.hs-augsburg.de