Hochschule Augsburg vergibt 43 Stipendien für gefragte Persönlichkeiten

43 Deutschland- und Unternehmensstipendien vergab die Hochschule Augsburg kürzlich in einer Online-Feierstunde an ihre engagierten Studierenden. Trotz der anhaltenden Pandemie haben in diesem Jahr mehr Unternehmen, Vereine und Stiftungen ein Stipendium an künftige Nachwuchsfachkräfte vergeben als im Vorjahr.

Als neuen Stipendiengeber für das Deutschlandstipendium begrüßt die Hochschule Augsburg im Studienjahr 2021/2022 den TÜV SÜD. MAN SE, Berufsbildungswerk Philipp Jakob Wieland sowie WALTER Beteiligungen und Immobilien AG erweiterten in diesem Förderzeitraum ihr Engagement im Stipendienprogramm der Hochschule Augsburg.

„Die Ausweitung des Stipendienprogramms auch unter der angespannten Corona-Situation ist ein klares Bekenntnis der Spender:innen für unsere Hochschule, für unsere Studierenden und für unsere Region. Dafür gilt allen mein herzlicher Dank“, erklärt Prof. Dr. Gordon Thomas Rohrmair, Präsident der Hochschule Augsburg bei der Feierstunde. „Die Förderer leisten mit den Stipendien einen wichtigen Beitrag für die Karriereplanung unserer Studierenden und würdigen auf diese außerordentliche Weise deren herausragendes Engagement und ihre Leistungsbereitschaft.“

Die Bundesregierung führte 2011 das Deutschlandstipendium ein. Die Stipendiat:innen werden mit 300 Euro im Monat unterstützt. 150 Euro zahlen private Förderer, 150 Euro finanziert der Staat. Damit wurde eine neue Förderkultur begründet. Sie ermöglicht engagierten Studierenden finanziellen Spielraum für ihr vielseitiges Engagement und gibt Förderenden die Möglichkeit, gezielt gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen sowie frühzeitig mit den Studierenden in Kontakt zu treten und so die Fachkräfte von morgen kennenzulernen.

Die Hochschule Augsburg ergänzt das Deutschlandstipendien-Programm durch ein hochschuleigenes Unternehmensstipendium mit einer Fördersumme von ebenfalls 300 Euro. Es verzichtet auf die staatliche Unterstützung bietet jedoch den Fördernden größeren individuellen Gestaltungsspielraum bei der Auswahl der Stipendiat:innen, den Förderkriterien sowie mehr Identifikationspotenzial. In den vergangenen zehn Jahren seit Bestehen der Stipendienprogramme konnte rund eine Million Euro an die Studierenden der Hochschule ausbezahlt werden.

Unter www.hs-augsburg.de/unternehmen erhalten Interessierte einen Überblick über diese und weitere Fördermöglichkeiten an der Hochschule.

Stipendien, Stifter:innen und Stipendiat:innen im Wintersemester 2021/2022

Unternehmensstipendien

ausecus GmbH

Dominik Eger, Industrielle Sicherheit

Erhardt + Leimer GmbH – Albert Leimer Stiftung

Vincent Brückner, Mechatronik

Simon Schaufler, Mechatronik

Geiger Unternehmensgruppe

Sarina Dzurokovic, Bauingenieurwesen

Christian Fischer, Energie Effizienz Design

Grenzebach Maschinenbau GmbH

Hannah-Luisa Ender, Internationales Wirtschaftsingenieurwesen

Luis Vogler, Maschinenbau

Josef Hebel GmbH & Co. KG

Korbinian Ableitner, Bauingenieurwesen

Michael Höck, Energieeffizientes Planen und Bauen

Maximilian Jakob, Energie Effizienz Design

Walter Beteiligungen und Immobilien AG

Linh Bui, Betriebswirtschaft

Mahmoud Haddad, Bauingenieurwesen

Wohnbaugruppe Augsburg

Sarah Tinz, Architektur

Florian Appel, Energie Effizienz Design

Deutschlandstipendien

BSH Hausgeräte GmbH

Stephan Tezel, Wirtschaftsinformatik

DELO-HEROLD-Stiftung

Kitty Horn, Maschinenbau

Ricco Welz, Umwelt- und Verfahrenstechnik

Hana Heggy, Wirtschaftsinformatik



engineering people GmbH

Markus Hillreiner, Wirtschaftsinformatik

Loni und Josef Grünbeck-Stiftung

Hendrik Herrmann, Umwelt- und Verfahrenstechnik

Selina Wetzstein, Wirtschaftsinformatik

Jennifer Bregenhorn, Umwelt- und Verfahrenstechnik

Frank Hirschvogel Stiftung

Ludwig Reiter, Internationales Wirtschaftsingenieurwesen

Anna Schilling, International Management

Kathrin Martin, Umwelt- und Verfahrenstechnik

Arno Gross, Maschinenbau

MAN Energy Solutions SE

Jakob Kuffer, Mechatronic Systems

Elnazar Turganov, Wirtschaftsinformatik

Regionale Studienförderung Dillingen e. V.

Daniel Obermayer, Informatik

Rotary Club Augsburg

Alice Schöndorfer, Transformation Design

SSF Ingenieure AG

Rafael Bruns, Energieeffizientes Planen und Bauen

Stiftung Augsburger Wissenschaftsförderung

Maximilian Stadler, Internationales Wirtschaftsingenieurwesen



Thost Projektmanagement GmbH

Ahmad Husni bin Mohd Sham, Umwelt- und Verfahrenstechnik

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Carolin Lupprian, Maschinenbau

Berufsbildungswerk Philipp Jakob Wieland – Wieland-Werke AG

Markus Durner, Umwelt- und Verfahrenstechnik

Niko von der Burg, Wirtschaftsinformatik

Wirtschaftsförderung Donau-Ries e. V.

Jakob Herrle, Systems Engineering

Verein zur Förderung der Hochschule Augsburg e. V.

Mathias Feistl, International Management

Myroslava Melnyk, Soziale Arbeit

Verein zur Förderung der Wissenschaft, Forschung und Lehre auf dem Gebiet der Wirtschaftsinformatik e. V.

Koray Konhäuser, Wirtschaftsinformatik

Julia Rizkalla, Wirtschaftsinformatik