Hochwasser auch in Memmingen – Dickenreishausen und Amendingen besonders stark betroffen

Keller stehen unter Wasser, Bäche haben hohe Wasserpegel und Straßen im Stadtgebiet von Memmingen werden gesperrt für den Fall, dass Unterführungen voll Wasser laufen.

Rund 230 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Memmingen und aller Stadtteilfeuerwehren, des Technischen Hilfswerks (THW), der Polizei, des städtischen Bauhofs und der Stadtverwaltung sind in Memmingen im Einsatz. „Durch Zusammenwirken aller Kräfte haben wir es geschafft, die Lage zu stabilisieren“, betont Oberbürgermeister Jan Rothenbacher. „Mein herzlicher Dank geht an unser großartiges Team von Feuerwehren, Polizei, Hilfs- und Rettungsorganisationen und Stadt.“

Besonders betroffen sind die Ortsteile Dickenreishausen und Amendingen, das Kotzenbrühl sowie die Freudenthalstraße, Schießstattstraße, Laimstraße, Schaltwerkstraße und Woringer Straße.

Sowohl die Versorgung mit sauberem Trinkwasser als auch die Gasversorgung im Stadtgebiet sind durch die Stadtwerke Memmingen sichergestellt. Die Trinkwasserbrunnen werden in enger Taktung kontrolliert und die Lage ist unter Kontrolle. Das Werksgelände der Stadtwerke an der Gaswerkstraße mit Büroräumen und Lager steht allerdings über einen Meter unter Wasser. Um das Wasser aus der Gaswerkstraße abzuleiten, wurden zwei Entlastungsgräben zum Eisenbahnbach gebaggert.

Der Stadtbach füllt das Bachbett, das sich durch die Innenstadt zieht, fast vollständig aus. Um den Wasserdurchfluss zu optimieren, hat der städtische Bauhof alle technisch möglichen Vorkehrungen getroffen, wie beispielsweise die Kämme zu heben, die sonst Schwemmgut zurückhalten.

Die Bevölkerung ist dringend aufgerufen, Keller so weit möglich nicht zu betreten. Elektrische Geräte, die mit Wasser in Berührung kommen, dürfen nicht in Betrieb genommen werden. Auch sollten Autofahrten aufgrund der Gefahr von überschwemmten Straßen und Unterführungen so weit möglich vermieden werden.