Hochwasser | Evakuierung im Norden des Landkreis Augsburg

In Altenmünster, Batzenhofen, Gablingen, Achsheim, Eisenbrechtshofen, Biberbach, Allmannshofen, Hahnenweiler und Nordendorf hat sich ein Schadensereignis zugetragen: Innerhalb der nächsten vier Stunden ist die Landkreis-Bevölkerung in folgenden Bereichen dazu aufgerufen, ihre Wohnungen wegen akutem Hochwasser (Meldestufe 4+) zu verlassen.

Es gelten dringende Evakuierungsempfehlungen für:

• Aufgrund des Hochwassers müssen in der Gemeinde Altenmünster die Gebäude in der Eppishofer Straße, der Mühlgasse und in der Straße Im Winkel evakuiert werden. Personen, die in diesem Bereich wohnen, sollen sich selbstständig in Sicherheit bringen. Wer keine Möglichkeit hat, bei Familie, Freunden oder Bekannten außerhalb des Gefahrenbereichs unterzukommen, hat die Möglichkeit, sich in die Turnhalle in Altenmünster zu begeben.

Batzenhofen (Bereich zwischen Mühlstraße und Schmutterstraße zur Schmutter hin)

• Gablingen (Bereich zwischen Bauernstraße, Hauptstraße und Angererstraße zur Schmutter hin)

• Langweid Ortsteil Achsheim (Bereich zwischen Bauernstraße und Hauptstraße zur Schmutter hin)

• Eisenbrechtshofen (Bereich zwischen Schmutterstraße und Zollhausstraße zur Schmutter hin)

• Biberbach (Bereich je 200 Meter zur Schmutter und zum Biberbach)

• Allmannshofen Ortsteil Hahnenweiler gesamt

• Allmannshofen östlich der Schmutter komplett

• Gemeinde Nordendorf komplett.

Eine Unterbringung auf dem Gebiet der Gemeinde Nordendorf gilt als nicht sicher.

Personen, die in den betroffenen Kommunen wohnen, sollen sich selbstständig in Sicherheit bringen. Wer keine Möglichkeit hat, bei Familie, Freunden oder Bekannten außerhalb des Gefahrenbereichs unterzukommen, hat die Möglichkeit, sich in die Notunterkunft der Regierung von Schwaben an der Messe Augsburg zu begeben.

Helfen Sie Ihren Nachbarn.

Aktuelle Informationen hören Sie auf diesem Sender oder können Sie auf der Internetseite des Landkreises Augsburg unter www.landkreis-augsburg.de, im Videotext Tafel 555 des BR sowie der Warn-App NINA nachlesen.

Quelle: Nina