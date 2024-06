Hochwasser im Donau-Ries – Evakuierung von Zusum, Rettingen und einiger Schwaighöfe

Nachdem aufgrund der Hochwassersituation im Landkreis Donau-Ries bereits um 12.20 Uhr der Katastrophenfall ausgerufen wurde, ist nach aktuellem Stand von weiterhin steigenden Pegelständen auszugehen.

Aus diesem Grund ist von einer notwendigen Evakuierung des Donauwörther Stadtteils

Zusum sowie des Tapfheimer Ortsteils Rettingen und der umliegenden Schwaighöfe auszugehen.

Die Anwohner werden direkt mittels Lautsprecherdurchsagen durch die lokalen Feuerwehren informiert.

Vor Ort werden Anwohner durch Mitarbeitende von Feuerwehr, Polizei und Landratsamt informiert und

gegebenenfalls notwendige Hilfe veranlasst.

Vor Ort lebende Personen, welche sich selbst aus den betroffenen Bereichen entfernen können, sollen über die Straße nach Heißesheim ihren Wohnort verlassen.

Voraussichtlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag könnten die Pegelstände in den betroffenen Orten stark steigen, es werden Pegelstände ähnlich dem Hochwasser im Jahr 1994 erwartet.

Wer nicht privat unterkommen kann, für den stehen Sammelunterkünfte bereit: Für Zusum ist eine solche im Dorfgemeinschaftshaus in Schäfstall eingerichtet, für Rettinger und die umliegenden Schwaigen in der Stadthalle Monheim. Beide Sammelunterkünfte werden momentan durch den Katastrophenschutz vorbereitet.

Weiterführende Informationen sind jederzeit unter www.donau-ries.de/hochwasser zu finden.

Landratsamt Donau-Ries richtet Bürgertelefon ein

Das Landratsamt Donau-Ries stellt seit 16.00 Uhr ein Bürgertelefon für betroffene Bürgerinnen undBürger bereit. Dieses ist für dringende Fragen unter 0906 74 443 zu erreichen.

Wichtiger Hinweis: Wenn Sie sich in einer akuten Gefahrenlage befinden oder Einsatzkräfte vor Ort benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an Feuerwehr oder Polizei.

Das Bürgertelefon richtet sich ausschließlich an Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Donau-Ries und steht für dringende Fragen für Sie bereit. Sämtliche Informationen finden Sie auch jederzeit unter

www.donau-ries.de/hochwasser oder in den lokalen Medien.