Hochwasserlage im Landkreis Neu-Ulm verschärft sich weiter

Die Hochwasserlage im südlichen Landkreis Neu-Ulm hat sich weiter verschärft. Anders als bei früheren Hochwasserereignissen stehen nicht die großen Flüsse Donau und Iller im Zentrum des Geschehens, sondern die Nebenflüsse geringerer Ordnung.

Seit gestern Mittag sind über 1.100 Alarmierungen sowie über 2.300 Anrufe im Bereich der Integrierten Leitstelle Donau-Iller eingegangen.

Schwerpunkte des sehr großen Einsatzgeschehens sind im Moment vor allem Roggenburg, Unterroth, Oberroth, Buch und Pfaffenhofen. Zur Sicherung des Dammes am Roggenburger Weiher wurden Flussbausteine geliefert und verbaut. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden zudem sicherheitshalber gewarnt, um im Notfall schnell ihre Häuser verlassen zu können. Der Damm wird kontinuierlich – auch heute Nacht – beobachtet, um schnell reagieren zu können.

Ebenfalls kontinuierlich beobachtet wird der Damm am Weiher in Nordholz. Dieser wurde zur Absicherung noch mal mit Sandsäcken gestützt.

Ortsteile in Oberroth und Unterroth sind überspielt. Zudem sind in Unterroth noch zwei Anwesen ohne Strom. In Christertshofen und Rennertshofen konnte die Lage soweit mit Sandsäcken stabilisiert werden.

Außerdem wurde die Wasserwacht sicherheitshalber mit zwei Einheiten in Illertissen und Roggenburg stationiert, falls Personen evakuiert werden müssen.

Eine Evakuierung fand bereits in der Lohmühle in Weißenhorn statt. Davon sind rund 15 Häuser betroffen. Eine Notunterkunft wurde in der Fuggerhalle in Weißenhorn eingerichtet. Wie viele Personen die Unterkunft tatsächlich benötigen oder privat unterkommen ist aktuell noch nicht klar.

Eine Person musste auch in Balmertshofen (Pfaffenhofen) evakuiert werden.

Straßensperrungen

Aufgrund des Hochwasser wurde zudem die St 2021 zwischen Neu-Ulm und Finningen komplett gesperrt.

Die Kreisstraße NU 5 Illertissen – Unterroth ist ebenfalls weiterhin gesperrt.