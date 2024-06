Hochwasserlage in Friedberg erfordert verstärkte Maßnahmen und Evakuierungen – Unterstützung aus Aschaffenburg eingetroffen

Während sich die Lage in den südlichen Stadtteilen von Friedberg etwas entspannt, wird die Lage unter dem Berg ernsthafter.

Die Gesamthochwasserlage in den südlichen Stadtteilen von Friedberg hat sich etwas entspannt, jedoch steigen die Grundwasserpegel in den Wohngebieten unterm Berg und in der Lechebene Richtung nördliche Stadtteile weiter an. Angesichts der bevorstehenden Gewitter und stärkeren Regenfälle werden die Bewohner dringend gebeten, wichtige Gegenstände aus ihren Kellern in Sicherheit zu bringen.

Hilfskräfte aus Aschaffenburg eingetroffen

Um die Rettungskräfte im Wittelsbacher Land zu unterstützen, ist um 09:30 Uhr ein Hilfeleistungskontingent aus der Stadt und dem Landkreis Aschaffenburg in Friedberg eingetroffen. Über 173 Personen sowie mehr als 30 Großfahrzeuge, Boote, Großpumpen, Schlauchmaterial und Notstromaggregate stehen bereit, um bei den Hilfeleistungen in Friedberg und im gesamten Landkreis zu unterstützen.

Die Ausgabe von Sandsäcken wurde ab 12:00 Uhr am Baubetriebshof in der Stefanstraße 1, 86316 Friedberg verlegt. Sandsäcke stehen zur limitierten Abholung bereit.

Lage unter dem Friedberger Berg wird ernster

Aufgrund des steigenden Grundwasserpegels besteht die Gefahr des Austretens von Grundwasser an die Oberfläche. Anwohner werden gebeten, ihre Kellerräume zu räumen und Fahrzeuge auf höhergelegene Parkplätze wie am Bahnhof zu bringen. Es wird darauf hingewiesen, dass das Abpumpen von klarem Grundwasser problematisch sein kann und vermieden werden sollte, um Schäden an Gebäuden zu vermeiden.Sicherungsmaßnahmen im Gebiet Unterm Berg führen zur Sperrung des Friedberger Bergs, der Augsburger Straße bis zur B300 und der Afrastraße nördlich des Kreisverkehrs am Steirer Berg.

Ein funktionierender Schmutz- und Abwasserkanal in Stätzling sowie einige Umfahrungs- und Ortsstraßen im Stadtgebiet sind nicht mehr befahrbar und teilweise bereits gesperrt. Die Bevölkerung wird gebeten, die Anweisungen der Behörden zu befolgen und Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen.

Schulen bleiben geschlossen

Die Grund- und Mittelschulen im Stadtgebiet Friedberg bleiben am Montag geschlossen, für die weiterführenden Schulen wird noch am Sonntag eine Entscheidung getroffen.