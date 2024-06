Hochwasserlage in Memmingen entspannt sich etwas – Pegelstände der Bäche sinken

Immer noch stehen in Memmingen Keller unter Wasser, doch die Hochwasserlage im Stadtgebiet entspannt sich zusehends.

Die Pegelstände von Stadtbach, Haienbach, Eisenbahnbach und Buxach sinken. Straßensperrungen konnten weitestgehend aufgehoben werden. „Falls heute Abend wieder mehr Regen kommen sollte, haben wir das auf dem Schirm und sind eng dran“, betont Oberbürgermeister Jan Rothenbacher. „Wenn in Ihrem Haus und Ihrem Keller kein Wasser ist, schauen Sie bitte auf Ihre Nachbarn und helfen Sie im Freundeskreis, wenn Hilfe gebraucht wird“, ruft der Oberbürgermeister die Memmingerinnen und Memminger auf.

Die Freiwillige Feuerwehr Memmingen und alle Ortsteilfeuerwehren sind im Einsatz und pumpen Wasser aus privaten Kellern oder den Kellern von Unternehmen.

Um das Hochwasser im Gebiet Gaswerkstraße/ Freudenthalstraße abzupumpen, setzte das Technische Hilfswerk Memmingen-Unterallgäu (THW) starke Pumpen ein. Eine Gruppe Wasserschaden/ Pumpen aus Rottenburg/ Neckar unterstützte mit zwölf Einsatzkräften und Pumpen mit einer Gesamtleistung von 20.000 Litern/Minute, um das Wasser aus dem Areal in den Eisenbahnbach abzuleiten.

Bürogebäude und Lagerräume der Stadtwerke Memmingen standen auf dem Werksgelände an der Gaswerkstraße am Samstag bis zu einem Meter im Hof und im Erdgeschoss der Gebäude unter Wasser. Die Keller waren bis zur Decke vollgelaufen. Das Wasser im Hof und in den Gebäuden konnte mittlerweile durch das THW abgepumpt werden. Unabhängig vom Hochwasser am Werksgelände sind Trinkwasser- und Gasversorgung für das Stadtgebiet durch die Stadtwerke Memmingen gesichert. Die Trinkwasserbrunnen werden in enger Taktung kontrolliert, die Lage ist unter Kontrolle.

Die Pegelstände an Stadtbach, Haienbach, Eisenbahnbach und an der Buxach sind hoch, doch die Lage hat sich stabilisiert und die Pegel sind am Sinken.

Rund 250 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Memmingen und aller Stadtteilfeuerwehren, des Technischen Hilfswerks (THW), der Polizei, des städtischen Bauhofs und der Stadtverwaltung sind seit der Nacht von Freitag (31.5.) in Memmingen im Einsatz.