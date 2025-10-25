Hochwertiger BMW im Kleiberweg gestohlen – Polizei sucht Zeugen im Raum Passau

In der Nacht von Freitag, den 24. Oktober 2025, auf Samstag, den 25. Oktober 2025, wurde ein hochwertiger Pkw vor einem Anwesen im Kleiberweg in Eging am See, Landkreis Passau, gestohlen. Der Geschädigte bemerkte den Diebstahl am Samstagmittag und informierte sofort die Polizei.

Fahndung nach gestohlenem BMW in Eging am See

Der blaue, neuwertige BMW 530e xDrive war am Freitagabend, den 24. Oktober, in versperrtem Zustand vor dem Wohnhaus des Besitzers abgestellt worden. Als dieser am Samstagmittag, dem 25. Oktober, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war es verschwunden. Die Anzeige wurde umgehend bei der Polizeiinspektion Vilshofen an der Donau erstattet.

Polizei leitet umfangreiche Ermittlungen ein

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet und unverzüglich umfangreiche Fahndungsmaßnahmen gestartet. Der Schaden wird auf einen hohen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Zeugen gesucht

Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Mithilfe und hoffen auf Zeugenhinweise, die zur Aufklärung des Diebstahls beitragen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Vilshofen an der Donau unter der Telefonnummer 08541/9613-0 entgegen.