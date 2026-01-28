type here...
Polizeipräsidium Oberpfalz
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Hochwertiger BMW in Roding bei nächtlichem Keyless-Go-Diebstahl entwendet – Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Nacht vom 26. auf den 27. Januar wurde in Roding, Landkreis Cham, ein hochwertiger BMW der 5er-Reihe gestohlen. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt und sucht dringend nach Zeugen für den Vorfall, bei dem die Diebe offenbar das Keyless-Go-System des Fahrzeugs umgingen.

Details zum Diebstahl

Die 43-jährige Besitzerin des gestohlenen Fahrzeugs hatte den grauen BMW am Montagabend, dem 27. Januar, in ihrer Hofeinfahrt in Roding geparkt. Gegen 3 Uhr nachts entwendeten zwei bislang unbekannte Täter den Pkw. Der geschätzte Schaden beträgt über 30.000 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge gelang es den Tätern, das Keyless-Go-System zu überwinden und das Fahrzeug unbemerkt zu entwenden.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere Personen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag, um etwa 3 Uhr, verdächtige Aktivitäten oder einen schwarzen Pkw (Limousine) im Bereich Roding gesehen haben, sollen sich melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

