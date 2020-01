Am Montag gegen 12.00 Uhr fand ein Besucher des Neuen Ostfriedhofs in der Zugspitzstraße zwölf tote Raben und in unmittelbarer Nähe dazu ein Schälchen mit weißer Essenz.

Nach aktuellem Stand wurde das Schälchen offenbar zwischen Freitag (27.12.2019) und Montag (30.12.2019) von einem Unbekannten zwischen den Feldern 41 und 42 aufgestellt. Es besteht der Verdacht, dass ein Zusammenhang zwischen den toten Raben und dem Schälchen besteht. Aus diesem Grund wird der Inhalt aktuell untersucht. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet unter Tel. 0821/323-2310 um Zeugenhinweise.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.