Höchstädt/Donauwörth | Feuerwehr rettet Storch und Katze aus mißlicher Lage

Die Feuerwehr löscht nicht nur Brände oder hilft bei Verkehrsunfällen und Naturkatastrophen. Nein, sie leistet auch immer wieder Hilfe, wenn sich Tiere jedweder Gattung in einer mißlichen Lage befinden, aus der sie sich selbst nicht mehr befreien können:

Höchstädt – Storch gerettet

Gestern, gegen 20.00 Uhr, flog ein Storch gegen die Stromverteilungskabel der Beleuchtungseinrichtung in der Dillinger Straße und stürzte anschließend zu Boden. Der Storch blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen. Von den Einsatzkräften der Polizei und Feuerwehr konnte ein Tierarzt verständigt werden. Dieser nahm sich vor Ort dem verletzten Tier an. Da ein Flugversuch nach kurzer medizinischer Behandlung misslang, wurde der Storch von der Feuerwehr in eine Tierklinik verbracht. Aufgrund des Einsatzes war die Dillinger Straße für eine Stunde gesperrt.

Donauwörth – Junge Katze aus Auto gerettet

Gestern, gegen 09.30 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion Donauwörth eine telefonische Mitteilung einer besorgten 29-jährigen Frau. Diese habe aus einem auf dem Kauflandparkplatz geparkten Auto Katzengejammer gehört, welches aus dem Motorraum des Pkw zu vernehmen war. Der Streifenbesatzung der PI Donauwörth gelang es schließlich, ein ca. sieben Wochen altes Kätzchen aus dessen Versteck hervorzulocken. Das Tier hatte sich in der vorderen Stoßstange eines geparkten Opel Corsa versteckt und kam dort zunächst nicht mehr heraus. Die Katze wurde anschließend unter polizeilicher Obhut ins Tierheim Hamlar verbracht. Nach Angaben der dortigen Tierheimleiterin stammt das Tier aus einem Wurf der sog. „BayWa-Katzen“ und hat vermutlich keinen Besitzer. Die Organisation „Samtpfoten e.V.“ meldete sich bereits telefonisch bei der PI Donauwörth und teilte mit, dass sie sich der Katze annehmen würden.