Höherer Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im November

Der preisbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe ist im November 2025 gegenüber Oktober 2025 kalender- und saisonbereinigt um 8,5 Prozent gestiegen.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mitteilte, nahm der Auftragseingang im November 2025 im Vormonatsvergleich im Hochbau um 7,2 Prozent und im Tiefbau um 10,1 Prozent zu. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der kalender- und saisonbereinigte Auftragseingang von September 2025 bis November 2025 um 3,8 Prozent höher als in den drei Monaten zuvor (Hochbau: +5,1 Prozent; Tiefbau: +2,6 Prozent).

Im Vergleich zum Vorjahresmonat November 2024 stieg der reale, kalenderbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im November 2025 um 4,1 Prozent. Im Hochbau nahm der Auftragseingang um 9,5 Prozent zu und im Tiefbau um 0,4 Prozent ab. Der nominale (nicht preisbereinigte) Auftragseingang lag 5,9 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Der reale Umsatz im Bauhauptgewerbe war im November 2025 um 4,3 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Der nominale Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 6,8 Prozent auf 12,3 Milliarden Euro.

In den ersten elf Monaten 2025 stiegen die Umsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum real um 2,1 Prozent, nominal um 4,6 Prozent.

Die Zahl der im Bauhauptgewerbe tätigen Personen nahm im November 2025 gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,3 Prozent zu, so die Statistiker.