Hörsaalpatenschaften online – neue Bildergalerie für Sponsoren der Hochschule Augsburg

Ob für das Employer Branding, die Corporate Social Responsibility oder das Recruiting – Hörsaalpatenschaften bieten eine ideale Plattform, um ein Unternehmen oder eine Marke langfristig in der Wahrnehmung von Studierenden sowie weiterer Hochschulangehöriger zu etablieren. Ein Hörsaalsponsoring kann eine erste Kontaktaufnahme mit Studierenden sein – zumindest gilt das in einer pandemiefreien Zeit. Coronabedingt ist jedoch das Angebot an Präsenzlehrveranstaltungen an der Hochschule Augsburg vor Ort derzeit stark reduziert. Die Hochschule weicht daher auf alternative Möglichkeiten aus, um ihre Partner zu präsentieren.

Die Zahl der Studierenden, die sich in diesem Wintersemester auf dem Campus oder in den Hörsälen aufhalten, ist vergleichsweise gering. Daher wurde nun das Hörsaalsponsoring auch virtuell erfahrbar gemacht: Mit Bildergalerien werden die Räume auf der Website der Hochschule präsentiert. Neben Bildern, die vor der Pandemie entstanden sind, liefern weitere Aufnahmen einen Eindruck, wie die Belegung des Raumes derzeit nach dem Hygieneplan geregelt wird. Zusätzlich zu den Verhaltenshinweisen im Saal gibt es dabei ein digitales System zur Kotaktdatenerfassung, das die Überbelegung von Räumen verhindert.

Mit der digitalen Hörsaalgalerie möchte die Hochschule auch in Zeiten verminderten Publikumsverkehrs für eine verbesserte Sichtbarkeit der Hörsaal-Sponsoren sorgen. Die digitale Hörsaalgalerie kann unter www.hs-augsburg.de/Hoersaalgalerie abgerufen werden.

Darüber hinaus plant die Fundraising-Abteilung der Hochschule Augsburg weitere Maßnahmen, um die Engagements der Förderer in Corona-Zeiten angemessen zu würdigen. So wird beispielweise die klassische Stipendienfeier in diesem Wintersemester in ein digitales Format wechseln.

Die Fördermöglichkeiten der Hochschule Augsburg für Unternehmen finden Interessierte unter: www.hs-augsburg.de/unternehmen.