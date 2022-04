Hofreiter kritisiert Bundeskanzler Scholz: „Das Problem ist im Kanzleramt.“

Der Vorsitzende des Europa-Ausschusses im Deutschen Bundestag, Anton Hofreiter (B`90/Grüne), hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für seine Ukraine-Politik kritisiert.

Bei „RTL Direkt“ sagte er im Gespräch mit Pinar Atalay: „Das Problem ist im Kanzleramt und Herr Scholz spricht von Zeitenwende, aber er setzt sie nicht ausreichend um und da braucht es deutlich mehr Führung, auch insbesondere wenn man mit anderen europäischen Parlamentariern spricht, überall wird einem die Frage gestellt, wo bleibt eigentlich Deutschland und das ist nicht nur ein Problem für die Menschen in der Ukraine, das ist das Hauptproblem. Aber das ist auch ein Problem für uns. Wir verlieren grad massiv Ansehen bei all unseren Nachbarn.“

Hofreiter forderte zudem, dass Deutschland schnellstmöglich schwere Waffen in die Ukraine liefern solle: „Es fällt mir überhaupt nicht leicht, schwere Waffen zu fordern, aber es ist so ein brutaler Vernichtungskrieg und ich sag es ganz offen, wir wollen jetzt maximalen Druck entfalten, damit sich die Politik der Bundesregierung ändert.“

Auf die Frage, ob Hofreiter gerne die Nachfolge der am Montag zurückgetretenen Familienministerin Anne Spiegel antreten würde, antwortete Hofreiter: „Für uns ist klar, dass ein Kabinett paritätisch besetzt sein sollte. Es schade aber nichts, „wenn man sich mit dem Thema auch schon mal intensiver beschäftigt hat, bevor man ein Ministerium übernimmt.“

Strack-Zimmermann (FDP) erwartet Führung von Scholz: „Man beißt in Watte“

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag, Marie-Agnes Strack Zimmermann (FDP), hat von Bundeskanzler Olaf Scholz eine klarere Haltung und Führung beim Thema Ukraine gefordert. „Ich würde ja gerne auf Granit beißen. Aber es ist ja mehr in Watte, in die man beißt, weil man eigentlich gar nicht genau weiß, was der Kanzler will. Das macht es wesentlich schwieriger.“ Strack-Zimmermann, die zuletzt die Ukraine besucht hatte, sagte mit Blick auf die Lieferung von schweren Waffen in die Ukraine und das Zögern im Kanzleramt: „Ich kann für die FDP nur sagen: Bei uns ist das Problem nicht angesiedelt. Wir haben da eine sehr klare Einstellung dazu, was man machen muss und könnte, aber es läuft letztendlich zusammen im Bundeskanzleramt und da erwarten wir jetzt eine deutliche Führung.“