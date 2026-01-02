Hohe Einsatzlage über den Jahreswechsel: Bundespolizei Freilassing entdeckt Haftbefehle, unerlaubte Einreisen und Schleusungen

Die Bundespolizeiinspektion Freilassing erlebte zum Jahreswechsel eine intensive Einsatzzeit. Die Beamten hatten es mit 52 unerlaubten Einreisen, fünf Schleusungen und mehreren Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu tun. Insgesamt führte dies zu 46 Fahndungstreffern, darunter zwölf Haftbefehle.

Erfolgreiche Fahndungen zum Jahreswechsel

Am 31. Dezember kontrollierten Bundespolizisten einen grenzüberschreitenden Zug und stießen auf einen 35-jährigen Kroaten. Gegen ihn lag ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Memmingen wegen Betrugs sowie zwei weitere Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung vor. Der Mann verbrachte die Silvesternacht in der Dienststelle der Polizei und wurde danach einem Richter vorgeführt, der seine Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt anordnete.

Straftäter während Buskontrolle gefasst

Ähnlich verlief es an der Kontrollstelle BAB 8, als ein 24-jähriger Serbe in einem Reisebus kontrolliert wurde. Seine Personalien führten zu einer Ausschreibung des Amtsgerichts Tiergarten in Berlin wegen Mordverdachts. Auch er wurde noch am gleichen Tag einem Richter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er auf seinen Prozess wartet.

Illegale Einreisen an der Saalachbrücke

Am 1. Januar überprüften Einsatzkräfte auf der Saalachbrücke ein Fahrzeug mit drei Insassen, das aus Österreich kam. Während der 35-jährige irakische Fahrer über gültige Dokumente verfügte, hielten sich seine beiden syrischen Mitfahrer illegal auf. Gegen den Fahrer besteht der Verdacht des Einschleusens von Ausländern, während den beiden Syrern versuchte unerlaubte Einreise vorgeworfen wird. Alle drei Personen wurden nach Österreich zurückgeführt.

Ein weiteres Fahrzeug, das an der Saalachbrücke kontrolliert wurde, enthielt einen 41-jährigen ukrainischen Fahrer mit gültigen Reisedokumenten, jedoch legten vier der fünf Insassen nur ukrainische Pässe vor. Auch hier besteht der Verdacht des Einschleusens von Ausländern. Die vier Insassen wurden ebenfalls nach Österreich zurückgewiesen.