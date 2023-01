Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause kam mit den Sternsingern ein besonderer Besuch ins Kneippstädter Rathaus. Ein Schar aus rund 30 Mädchen und Buben, welche Caspar, Melchior und Balthasar darstellten, sangen und trugen ein traditionelles Gedicht vor.

Natürlich durften dabei die Sternträger nicht fehlen, den die jüngsten von Ihnen voller Stolz trugen. Bürgermeister Stefan Welzel war überwältigt vom ehrenamtlichen Engagement der Kinder, Eltern und Begleitpersonen. „Sich auf diese Weise für das Wohl der Kinder in aller Welt zu engagieren, verdient höchsten Respekt“, lobte der Bürgermeister. Natürlich gab es eine großzügige Spende in die Sammelbox. Nach anschließender Stärkung und guten Gesprächen ging es für die Sternträger dann los, um die Menschen in ihren Häusern zu besuchen und den Segen an die Haustüren zu schreiben.