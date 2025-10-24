Hoher Sachschaden bei Brand in Erlangener Bäckerei: Feuerwehr rettet Katzen aus Wohnung

ERLANGEN. In den frühen Morgenstunden des 24. Oktober 2025 brach ein Feuer in der Backstube einer Bäckerei im Angergebiet von Erlangen aus. Glücklicherweise kamen keine Menschen zu Schaden, jedoch entstand erheblicher Sachschaden.

Brand in Bäckerei: umfangreiche Einsatzmaßnahmen

Gegen 05:40 Uhr gingen bei der Integrierten Leitstelle erste Meldungen über einen Brand in der Äußeren Brucker Straße ein. Einsatzkräfte der Hauptwache Erlangen und der Freiwilligen Feuerwehr Erlangen-Stadt waren schnell vor Ort, um die Flammen zu bekämpfen. Parallel dazu sperrten Polizeistreifen die Äußere Brucker Straße für den Verkehr. Trotz der schnellen Löscharbeiten mussten die Feuerwehrkräfte zur Bekämpfung des Brandes eine Zwischendecke entfernen, wodurch die Nachlöscharbeiten noch andauern.

Haustiere gerettet – Keine Verletzten

Aufgrund der intensiven Rauchentwicklung wurden aus einer über der Backstube gelegenen Wohnung zwei Katzen von der Feuerwehr gerettet. Der Rettungsdienst vor Ort untersuchte die Mitarbeiter der Bäckerei, aber es wurden keine Verletzungen festgestellt. Der Sachschaden wird momentan auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet

Die Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Ursache des Brandes zu klären. Weitere Details werden im Lauf der Untersuchungen erwartet.

