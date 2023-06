Hoher Sachschaden bei zwei Einbrüchen in Welden

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in zwei Geschäfte in Welden

eingebrochen. Der erste Einbruch ereignete sich in der Gärtnerei in der Utzstraße.

Der unbekannte Täter hebelte hier die Haupteingangstür auf und verschaffte sich so Zutritt.

Aus zwei Kassen entwendete er Bargeld im höheren dreistelligen Bereich. Der

entstandene Sachschaden wurde auf 10.000 Euro geschätzt.

Des Weiteren wurden die Zugangstür zu einer Pizzeria in der Bahnhofstraße

aufgebrochen. Hier erbeutete der Täter Bargeld in Höhe von ca. 150 Euro. Der

Sachschaden beläuft sich hier auf etwa 1.000 Euro.

Die Polizei Zusmarshausen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08291 /

18900.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.