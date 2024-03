Hoher Sachschaden nach Kellerbrand in Kempten

Am Samstag den 23.03.2024 gegen 11:00 Uhr, kam es in Kempten-Eich nach Schweißarbeiten im Keller durch den Hausbewohner zu einem Brand. Der Hausbewohner selbst informierte über den Notruf die Integrierte Leitstelle Allgäu, nachdem eigene Löschversuche ohne Erfolg blieben.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehren am Einsatzort stand der Kellerbereich bereits in Flammen. Die Flammen breiteten sich bis zum Erdgeschoß aus. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehrkräfte konnte ein übergreifen der Flammen auf das gesamte Wohnhaus verhindert werden. Bei dem Brand wurden die beiden Hausbewohner durch eine Rauchgasvergiftung mittelschwer verletzt. Die verletzten Hausbewohner wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in das Klinikum Kempten verbracht.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen höheren fünfstelligen Betrag. Ortsübergreifend waren die Feuerwehren Hegge, Kempten, St.-Mang sowie drei Rettungswagen mit insgesamt 53 Einsatzkräften im Einsatz. Die ersten Ermittlungen vor Ort zur Brandursache wurden durch die Polizeiinspektion Kempten und den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weitergehenden Ermittlungen zur Brandursache werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Kempten übernommen.

