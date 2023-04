Hoher Sachschaden nach Lagerhallenbrand in Augsburg-Pfersee

Am Palmsonntag wurde die Feuerwehr zu einem Lagerhallenbrand nach Augsburg-Pfersee gerufen. Ein großes Aufgebot hatte das Feuer schnell im Griff, konnte einen hohen materiellen Schaden nicht verhindern.

Am Palmsonntag wurde die Feuerwehr gegen 15:45 Uhr in die Dillinger Straße gerufen. In einer Lagerhalle war ein Brand ausgebrochen, schon von weitem war eine große schwarze Rauchsäule sichtbar. Die über 50 Einsatzkräfte hatten die Situation schnell im Griff und konnten das Feuer im Inneren des Gebäudes löschen.

Gefahr für die Menschen in den nahegelegenen Wohnhäusern bestand aber nicht, nach ersten Informationen waren keine gefährlichen Güter, sondern elektronische Teile und Geräte gelagert. Der Sachschaden wird nach ersten Angaben auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.