Hoher Schaden bei Brand in einer Schreinerei in Sulzberg

Am 09.04.2024 gegen 12.30 Uhr kam es in einer Schreinerei in Sulzberg zu einem Brand im Bereich der Heizungsanlage. Während der Beschickung der Heizung mit Holzspänen aus einem Silo entwickelte sich ein Feuer in der Förderanlage.

Im Bereich der Zuführung von Holzspänen, welche der Heizungsanlage über eine Förderschnecke aus einem Silo zugeführt werden, kam es aufgrund eines technischen Defekts zu einer Brandentstehung. Die Feuerwehr schloss ihre Löscharbeiten nach knapp einer Stunde erfolgreich ab. Die Kriminalpolizei Kempten schätzt den Sachschaden etwa 80.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittler können ein Fremdverschulden nach derzeitigem Ermittlungsstand ausschließen. Bei den Löscharbeiten waren die Feuerwehren Sulzberg, Durach und Kempten im Einsatz.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Kripo Kempten.

