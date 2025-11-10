Holger Jodlbauer neuer stellvertretender Leiter der Polizei Eschenbach

Das neue Führungsduo der Polizeiinspektion Eschenbach ist komplett. Thorsten Fiebiger, der bereits im August 2025 vom Stellvertreter zum Leiter der Dienststelle aufstieg und Werner Stopfer ablöste, hat nun mit Holger Jodlbauer einen neuen Stellvertreter an seiner Seite. Der Amtsantritt von Holger Jodlbauer erfolgt offiziell zum 1. November 2025.

Feierliche Einführung von Holger Jodlbauer

Am Dienstag, dem 4. November 2025, wurde Holger Jodlbauer in einer polizeiinternen Feierstunde von Polizeivizepräsident Robert Fuchs in sein neues Amt eingeführt. Jodlbauer übernimmt auch die Position des Leiters der Verfügungsgruppe. Der 44-jährige Polizeihauptkommissar, der in Kemnath geboren wurde und mittlerweile im Dienstbereich wohnt, bringt umfangreiche Erfahrungen aus verschiedenen Bereichen der Bayerischen Polizei mit. Jodlbauer erklärte: „Ich freue mich auf die neue, anspruchsvolle Aufgabe und Herausforderung. Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der PI Eschenbach möchte ich meinen Teil dazu beitragen, die Sicherheit im Dienstbereich weiterhin auf einem hohen Niveau zu halten.“

Werdegang von PHK Holger Jodlbauer

Holger Jodlbauer startete seine Polizeilaufbahn in der 2. Qualifikationsebene im März 2003 bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei in Sulzbach-Rosenberg. Nach Einsätzen bei der Einsatzhundertschaft in Nürnberg, darunter während der Fußball-WM 2006, und einer sechsjährigen Tätigkeit bei der PI Nürnberg-Süd, wechselte er 2012 ins Polizeipräsidium Oberpfalz und absolvierte dort ein Jahr bei der PI Neutraubling.

Ab September 2013 war er Teil der PI Eschenbach und absolvierte von März 2014 bis März 2016 erfolgreich ein Studium zum Diplom-Verwaltungswirt sowie den Aufstieg in die 3. Qualifikationsebene an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Sulzbach-Rosenberg. In dieser Zeit war er auch als Dienstgruppenleiter bei der PI Eschenbach tätig.

Im Dezember 2016 wechselte Jodlbauer zum Kriminaldauerdienst der KPI Weiden i.d.OPf., wo er bis zu seinem jetzigen Wechsel für Todesfallermittlungen und Schwerkriminalität zuständig war, später als Schichtleiter und stellvertretender Kommissariatsleiter. Seit November 2024 nahm er an einem Auswahlverfahren für das Spitzenamt in der 3. Qualifikationsebene teil und absolvierte Verwendungen beim Sachgebiet E3 im Polizeipräsidium Oberpfalz sowie als stellvertretender Dienststellenleiter bei der PI Auerbach i.d.OPf.