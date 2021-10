Hollenbach | Radlerin fliegt nach Unfall mit Auto meterweit durch die Luft

Am Freitag, den 22.10.2021 gegen 18:35 Uhr ereignete sich auf der Staatsstraße 2047 kurz von dem östlichen Ortseingang Mainbach ein Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw-Fahrer.

Zum Unfallhergang konnte von der aufnehmenden Funkstreife in Erfahrung gebracht werden, dass eine 13jährige ortsansässige Radfahrerin mit ihrem unbeleuchteten Mountainbike auf der Ortsverbindungsstraße von Hollenbach in Richtung Mainbach unterwegs war und die Staatsstraße 2047 kurz vor dem östlichen Ortseingang Mainbach ungebremst überquerte. Hierbei kollidierte die Radfahrerin mit einem auf der Staatsstraße 2047 von Motzenhofen kommenden vorfahrtsberechtigten VW Passat, der mit einem 40jährigen männlichen Fahrer aus München besetzt war. Die Radfahrerin stieß bei dem Unfall in die linke Seite des querenden Pkw, flog daraufhin ca. 10-15 Meter durch die Luft und kam dann im Straßengraben zum Liegen. Laut Angaben von unbeteiligten Zeugen trug die Radfahrerin zum Unfallzeitpunkt keinen Helm und wurde mit Verdacht auf Schulterfrakturen und dem Ausschluss von weiteren inneren Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Aichach verbracht.

An dem Pkw entstand in etwa ein Sachschaden i. H. v. 2000,- Euro an der Fahrertüre und dem linken Außenspiegel. Das Mountainbike der 13jährigen wurde bei dem Unfall total beschädigt und der Schaden wird auf circa 200,- € geschätzt.

