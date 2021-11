Horgau-Bieselbach | Heizung in einer Werkstatt komplett ausgebrannt

Am Samstag, den 20.11.2021, 09.50 Uhr kam es zu einem Brand in den Kellerräumlichkeiten einer Werkstatt in Horgau-Bieselbach.

Der 47jährige Werkstattinhaber befand sich zum Zeitpunkt des Brandes mit einem Bekannten in der Räumlichkeit als plötzlich der Strom ausfiel. Als sich der 47jährige in den Keller begab, um die Sicherung für das Gebäude wieder einzuschalten, fand der Mann den Keller bereits leicht verraucht vor. Löschversuche mittels eines Feuerlöschers verliefen erfolglos. Ausgangspunkt für die Rauchentwicklung war eine Zusatzheizung für eine Lackierkabine. Die Heizung war komplett ausgebrannt worden.

Personen wurden durch den Brandfall nicht verletzt; es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Vor Ort waren die Feuerwehren von Zusmarshausen, Horgau und Horgauergreut (60 Personen).

