Horgau | Ladendieb steht auf Schokolade

Am Donnerstag gegen 14.30 Uhr stand ein unbekannter Täter an der Kasse eines

Supermarktes in Horgau, Augsburger Straße.

Als ihn die Kassiererin bat, seinen Rucksack zu öffnen, rannte der Kunde davon. Die Kassiererin konnte gerade noch den Rucksack greifen, bevor der Täter den Laden verließ. Es stellte sich dann heraus, dass im Rucksack 17 Packungen Schokolade im Gesamtwert von 64 Euro waren. Der unbekannte Täter konnte trotz intensiver Fahndung nicht mehr

angetroffen werden.

Er wurde wie folgt beschrieben: ca. 20 Jahre alt, 180 cm groß,

kräftig mit Oberlippenbart, vermutlich osteuropäische Herkunft. Die Polizei

Zusmarshausen bittet, welche Hinweise auf den Täter geben können, sich zu

melden. Tel: 08291 / 18900

