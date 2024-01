Erneut teilte eine Anwohnerin aus Horgauergreut verdächtige Personen auf ihrem Grundstück mit. Am Donnerstag (04.01.2023) stellte sie gegen 02:40 Uhr mindestens eine Person fest, welche ihr Grundstück in der Greuter Straße betreten hatte.

Als sie das Licht im Hof angemacht hatte, entfernten sie sich. Ob ein Zusammenhang mit den beiden Personen besteht, welche vor einigen Tagen versucht hatten, in Horgauergreut in Garagen einzudringen, ist nicht bekannt. Die Polizei Zusmarshausen sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche zu dieser Zeit verdächtige Personen festgestellt haben.