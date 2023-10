Hornisse verursacht Unfall auf B16 bei Genderkingen – Fahrzeuge total beschädigt, Frau leicht verletzt

Am Freitagmittag fuhr ein 55-jähriger Fahrer eines Kleintransporters auf der B16 bei Genderkingen in westlicher Richtung. Plötzlich flog eine Hornisse durch das geöffnete Fenster in das Fahrzeug und lenkte den Mann so stark ab, dass er die Kontrolle über seinen Transporter verlor.

Dadurch geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte seitlich mit dem Auto einer 52-jährigen Frau. Diese wurde daraufhin nach rechts gegen die Leitplanke geschleudert und kam schließlich am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Zum Glück kam es zu keiner weiteren Kollision. Der Unfallverursacher und sein Beifahrer blieben unverletzt, die Frau wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 30.000 € geschätzt.

Die Fahrbahn musste für ungefähr 1,5 Stunden gesperrt werden, bis sie wieder freigegeben werden konnte. Während dieser Zeit unterstützten 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Genderkingen die Polizei.