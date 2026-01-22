type here...
Vermischtes
1 Min.Lesezeit

Horrorfilm “Sinners” stellt mit 16 Oscar-Nominierungen Rekord auf

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Horrorfilm “Blood and Sinners” hat mit 16 Oscar-Nominierungen einen neuen Rekord aufgestellt. Die Macher des Films können auf Auszeichnungen für den besten Film sowie für Regie, Haupt- bzw. Nebendarsteller, Nebendarstellerin, Originaldrehbuch, Kamera, Schnitt, Szenenbild, Filmmusik, Filmsong, Kostümdesign, Make-up und Hairstyling, Ton, visuelle Effekte und Casting hoffen, teilte die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) am Donnerstag mit. Die bisherigen Rekordhalter waren mit jeweils 14 Nominierungen “All about Eve” (1950), “Titanic” (1998) und “La La Land” (2017).

Kino (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der Kandidat “In die Sonne schauen” von Mascha Schilinski wird bei der 98. Oscar-Verleihung nicht in der Kategorie “Bester internationaler Film” berücksichtigt. Die Academy entschied sich stattdessen für die Nominierten “The Secret Agent” (Brasilien), “Ein einfacher Unfall”(Frankreich), “Sentimental Value” (Norwegen), “Sirat” (Spanien) und “Die Stimme von Hind Rajab” (Tunesien).

Der aus Deutschland stammende und in Großbritannien lebende Komponist Max Richter ist für seine Filmmusik für das Drama “Hamnet” nominiert. Seine Mitbewerber sind Jerskin Fendrix (“Bugonia”), Alexandre Desplat (“Frankenstein”), Jonny Greenwood (“One Battle after Another”) und Ludwig Goransson (“Blood and Sinners”).

Chancen für den Oscar für den besten Film haben “Bugonia”, “F1”, “Frankenstein”, “Hamnet”, “Marty Supreme”, “One Battle after Another”, “The Secret Agent”, “Sentimental Value”, “Blood and Sinners” und “Train Dreams”.

Ins Rennen für den Preis als beste Hauptdarstellerin gehen Jessie Buckley (“Hamnet”), Rose Byrne (“If I Had Legs I`d Kick You”, Kate Hudson (“Song Sung Blue”), Renate Reinsve (“Sentimental Value”) und Emma Stone (“Bugonia”). Timothée Chalamet (“Marty Supreme”), Leonardo DiCaprio (“One Battle after Another”), Ethan Hawke (“Blue Moon”), Michael Jordan (“Blood and Sinners”) und Wagner Moura (“The Secret Agent”) sind in der Hauptdarsteller-Kategorie nominiert.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium Mittelfranken

DNA-Spur verknüpft Mordfälle an Mädchen in Oberasbach und Kempten

0
In der Nacht vom 01. auf den 02. Juli 1973 wurde die damals 12-jährige Marion Baier in Oberasbach, Landkreis Fürth, von einem unbekannten Täter ermordet. Eine neue DNA-Spur zeigt eine Verbindung zum Mordfall Sonja Hurler aus dem Jahr 1981.
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Vermisste 12-Jährige aus Kempten wohlbehalten gefunden und an Eltern übergeben

0
Die heute als vermisst gemeldete 12-jährige aus Kempten (Allgäu)...
Politik & Wirtschaft

Trump verkündet Einigung im Grönland-Konflikt – Keine Strafzölle

0
US-Präsident Donald Trump hat die für 1. Februar im...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 20.01.2026

0
Spickel-Herrenbach – Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt Am Montag (19.01.2026) verletzte...

Neueste Artikel