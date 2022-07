Die bundesweite Hospitalisierungsrate für Corona-Infizierte ist im Vergleich zum Vortag gesunken, im Vergleich zur Vorwoche aber gestiegen. Das RKI meldete am Sonntagmorgen zunächst 7,50 Einweisungen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden 7 Tagen (Samstag ursprünglich: 7,89, Sonntag letzter Woche ursprünglich 7,09).

Es handelt sich um die jeweils vorläufigen Zahlen, die stets nachträglich noch nach oben korrigiert werden, da manche Einweisungen erst später gemeldet werden. Wirklich vergleichbar sind nur die unkorrigierten Werte in Bezug zum gleichen Tag der Vorwoche, ansonsten gibt es Wochentagsverzerrungen. So gibt es beispielsweise sonntags fast immer zunächst einen niedrigeren Wert als am Samstag, weil am Wochenende besonders viele Meldungen erst später eintrudeln. Am höchsten ist die Hospitalisierungsinzidenz laut der vorläufigen Daten in Saarland (12,80).

Dahinter folgen Bayern (10,86), Thüringen (10,66), Mecklenburg-Vorpommern (10,55), Schleswig-Holstein (9,28), Brandenburg (8,73), Sachsen-Anhalt (8,53), Nordrhein-Westfalen (8,21), Rheinland-Pfalz (7,22), Hessen (6,77), Baden-Württemberg (6,07), Hamburg (5,61), Niedersachsen (3,99), Berlin (3,96), Sachsen (3,80), Bremen (2,79). In der Altersgruppe 0-4 Jahre liegt die Hospitalisierungsinzidenz bundesweit vorläufig bei 6,32, in der Altersgruppe 5-14 Jahre bei 1,17, in der Altersgruppe 15-34 Jahre bei 3,18, in der Altersgruppe 35-59 Jahre bei 3,37, in der Altersgruppe 60-79 Jahre bei 10,55 und bei den Über-80-Jährigen bei 40,60 Krankenhauseinweisungen mit Covid-19 je Woche und 100.000 Einwohner. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am frühen Sonntagmorgen nur zwei Corona-Neuinfektionen gemeldet und keine neuen Todesfälle. Normalerweise kommen seit einigen Wochen sonntags keine neuen Infektions- und Todesfallzahlen mehr.

Die Inzidenz liegt damit bei 680,1 neuen Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage. Insgesamt geht das Institut laut der vorläufigen Zahlen derzeit von rund 1.932.200 aktiven Corona-Fällen mit Nachweis aus, das sind etwa 64.300 mehr als vor einer Woche. Innerhalb der letzten sieben Tage gab es 644 Todesfälle, entsprechend durchschnittlich 92 Todesfällen pro Tag (Vortag: 92). Damit liegt die Zahl der Todesfälle nun bei 143.177. Insgesamt wurden bislang 30,33 Millionen Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet.

