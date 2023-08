Hrubesch glaubt an Aufstieg des HSV

HSV-Legende Horst Hrubesch ist zuversichtlich, dass den Hamburgern in dieser Saison der Aufstieg in die Bundesliga gelingen wird. „Wir sind zweimal in der Relegation gescheitert, aber das Entscheidende ist, wie wir zurückgekommen sind“, sagte er dem Sportportal „Ran“. Die Mannschaft und das gesamte Umfeld drumherum hätten sich weiterentwickelt.

HSV-Fans (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

„Wir wollen von Anfang an zeigen, dass wir aufsteigen wollen – und in dieser Saison glaube ich daran“, so Hrubesch. Im Spiel gegen Hertha BSC habe man auch gesehen, dass man auch von der Bank Spieler mit Geschwindigkeit bringen könne. „Die Art und Weise, wie der HSV gespielt hat, war top.“

Der HSV ist derzeit Tabellenführer in der 2. Bundesliga. Hrubesch bekleidet bei dem Verein seit der Saison 2020/21 den Posten des Nachwuchsdirektors im Nachwuchsleistungszentrum.